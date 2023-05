In Zweibrücken wurden 2021 insgesamt 90 Ehen geschieden. In 44 Fällen trennten sich dabei Paare mit Kindern. Insgesamt waren laut der Regionaldatenbank Genesis 67 minderjährige Kinder in Zweibrücken von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. 23 Paare hatten ein Kind, 21 waren Eltern von zwei oder mehr noch nicht erwachsenen Kindern.

Bei den Scheidungen insgesamt gibt es in Zweibrücken, verglichen mit dem Vorjahr, eine Abnahme um zehn Fälle zu verzeichnen. Landesweit sank die Anzahl der Scheidungen um 384 auf 7416. Deutschlandweit gingen 2021 laut Statistischem Bundesamt 142.751 Ehen in die Brüche. Das waren 1050 weniger als 2020. Scheidungskinder gingen daraus insgesamt 121.777 hervor.

Bei 89 Prozent der Scheidungen wurde auf Bundesebene der Antrag mit Zustimmung des Ehepartners gestellt. In den meisten Fällen war die Frau treibende Kraft. Bei 6,9 Prozent wurde der Antrag von beiden Ehepartnern eingereicht. Bei 4,2 Prozent stimmten der Ehegatte oder die Ehegattin dem Antrag nicht zu. 2021 ließen sich bundesweit etwa 1000 gleichgeschlechtliche Paare scheiden, 2020 waren es etwa 900 gewesen.