„Es sind schwere Zeiten, da muss man sich kreative Ideen überlegen“, sagt Volker Kungel, Gemeinschaftspastor von der Stadtmission Zweibrücken. Die Idee für einen Waldweihnachtsgottesdienst hatte er schon lange. Am Samstag wurde sie in der Birkhausen in die Realität umgesetzt. Die Resonanz war groß.

Der Drang, während der Adventszeit einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern, war offenbar groß: Rund 90 Personen, darunter auch viele junge Familien, nahmen trotz nasskaltem Wetter den Weg auf dem aufgeweichten Waldboden in die Birkhausen auf sich, um unter freiem Himmel eine kleine Weihnachtsandacht zu begehen. Vom Wanderparkplatz an der Zufahrtsstraße zum Gestüt Birkhausen aus ging es zu Fuß vom Tal auf eine Anhöhe.

Kerzen sorgen für heimelige Stimmung

Das Forstamt Westrich hatte geholfen, eine kleine Lichtung herzurichten. Das Areal für den Gottesdienst war mit Flatterband markiert, auf dem Boden waren Farbpunkte aufgesprüht, damit die Besucher den Mindestabstand einhalten konnten. Am Eingang gab es für jeden eine kleine Kerze, das „Licht Bethlehems“. Die vielen Lichter sorgten bei Einbruch der Dunkelheit für eine schöne, fast heimelige Stimmung. Ein kleiner Tisch mit Holzkreuz diente als Altar.

Die Schriftlesungen im Gottesdienst teilten sich Volker Kungel und Pfarrer Reiner Conrad (Protestantische Kirchengemeinden Rimschweiler, Mittelbach und Wattweiler). Ein musikalischer Beitrag wurde dem Posaunenchor der Stadtmission durch die Ordnungsbehörde untersagt, die Gemeinde darf aufgrund der Pandemie-Situation während der Gottesdienste ebenfalls nicht singen. Einige Weihnachtslieder gab es trotzdem. Die Stimme von Solosängerin Dagmar Henschke ertönte aus einem Lautsprecher – völlig aerosolarm.