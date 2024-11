In der Nacht auf den 10. November 1938 wurden in Deutschland Synagogen in Brand gesetzt, Wohnungen und Geschäfte von Juden zerstört, jüdische Mitbürger misshandelt und getötet. Der Terror begann am frühen Morgen des 9. November, gab ein Zweibrücker Ehepaar in ihrer Strafanzeige nach dem Krieg zu Protokoll.

„Am Morgen des 9. November 1938 wurde ich von SS-Männern aus meiner Wohnung geholt und zu einer SS-Wachstube in der Zigarrenfabrik Welker