Für neun Euro von Zweibrücken nach Polen? Nach Österreich? Beides geht. Wie weit ist es nach Hamburg? Nach Berlin? Wir geben Tipps und beantworten die wichtigsten Fragen.

Wohin fahren die Züge von Zweibrücken aus?

Nach Saarbrücken und nach Pirmasens. Morgens um 6 Uhr fährt auch ein Zug über Landau nach Neustadt und um 6.43 Uhr einer bis Landau. Aber üblicherweise fahren nur Züge auf der Strecke Pirmasens-Saarbrücken. Sie halten unter anderem auch in Höhmühlbach, Rieschweiler, Dellfeld, Falkenbusch, Stambach, Contwig, am Rosengarten, in Einöd und in Bierbach. Sie fahren jede Stunde, immer gegen Viertel vor Richtung Pirmasens und gegen Viertel nach Richtung Saarbrücken.

Wo kann ich umsteigen?

In Pirmasens Nord, an der Biebermühle, steigt man in die Züge Richtung Kaiserslautern und Landau um. Wer nach Kaiserslautern möchte, kann auch oft bis Pirmasens fahren und erst dort umsteigen, das erspart die längere Wartezeit an der wenig einladenden Biebermühle. In St. Ingbert kann man in die Züge Richtung Homburg, Kaiserslautern, Neustadt und Mannheim umsteigen. Das geht auch von Saarbrücken aus. Von dort fahren auch Züge ins Nordsaarland ab, auf einer reizvollen Strecke direkt an der Saar entlang. Außerdem hält in St. Ingbert und Saarbrücken der Regionalexpress, der von Mannheim kommt und über Trier bis Koblenz fährt. Ein Regionalexpress ist ein Nahverkehrszug, aber er hält nicht an jedem Bahnhof. Mit ihm kann man recht zügig weitere Strecken zurücklegen.

Gibt es weitere Möglichkeiten?

Wer möchte, kann in Homburg einsteigen und sich so einen Umstieg in St. Ingbert ersparen. Nach Homburg kommt man natürlich mit dem Auto, aber auch mit den Bussen der Linie R7, die unter anderem am Zweibrücker Bahnhof halten und unter der Woche alle halbe Stunde fahren. Auch in den Bussen gilt das 9-Euro-Ticket. In Homburg halten auch die Regionalexpresse von Mannheim nach Koblenz, man kommt öfter nach Saarbrücken und Kaiserslautern, und es fahren Züge nach Neunkirchen. Neunkirchen ist auch deshalb interessant, weil hier die Regionalexpresse der Linie Saarbrücken-Mainz-Frankfurt halten. Wer früh genug aufsteht und um 4 in Neunkirchen ist, kommt um halb sieben in Frankfurt an.

Wohin komme ich von Zweibrücken aus in zwei Stunden?

Nach Trier mít Umstieg in Saarbrücken. Nach Karlsruhe mit Umstieg in Pirmasens Nord und in Landau.

Wohin komme ich von Zweibrücken aus in drei Stunden?

Nach Mainz, wenn ich vorher mit dem Bus nach Homburg fahre und in Neunkirchen oder in Kaiserslautern und noch mal in Rheinhessen umsteige. Nach Koblenz über Homburg und Kaiserslautern.

Was ist mit weiter entfernten Zielen?

Stuttgart über Pirmasens Nord, Landau und Karlsruhe ist dreieinhalb bis vier Stunden entfernt, Freiburg vier Stunden mit einem weiteren Umstieg in Offenburg. Nach Frankfurt sind es dreieinhalb Stunden über Homburg (mit dem R7-Bus), viereinhalb nur mit Zügen ab Zweibrücken. In Köln ist man in gut fünf Stunden mit Umstiegen in Saarbrücken und Koblenz, wer noch 40 Minuten länger im Zug bleibt, kann in Düsseldorf aussteigen.

Geht es noch weiter?

München in siebeneinhalb Stunden: um Viertel vor sieben einsteigen, über Landau, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm und Memmingen fahren und um 14 Uhr in München ankommen. Hamburg in zwölf Stunden: um 7.13 Uhr einsteigen, über Saarbrücken, Koblenz, Düsseldorf, Osnabrück und Bremen. Hier zeigt sich auch, dass es von Vorteil sein kann, mit dem Auto nach Homburg zu fahren: Wer dort um 5.20 Uhr einsteigt, ist schon gegen 16.30 Uhr in Hamburg. Das sind zwar auch elf Stunden Fahrzeit, aber man ist drei Stunden früher dort, weil man morgens früher loskommt. Nach Berlin kommt man in 13 bis 14 Stunden, wenn man morgens gegen 6 Uhr in Zweibrücken losfährt. Von Homburg aus schafft man es in zwölf Stunden.

Gibt es ein paar Extrembeispiele?

Ganz in den Norden, nach Flensburg, kommt man, wenn man den ganzen Tag im Zug sitzt und vierzehneinhalb Stunden Zeit hat. Den Süden, Oberstdorf, erreicht man in siebeneinhalb Stunden, wieder über Stuttgart und Ulm. Nach Görlitz im Osten sind es 15 Stunden (13 ab Homburg) über Saarbrücken, Frankfurt, Bamberg, Hof und Dresden. Und wer 16 Stunden und 22 Minuten Zeit hat, steigt um 7.13 Uhr in Zweibrücken ein und in Saarbrücken, Koblenz, Düsseldorf, Osnabrück, Bremen, Hamburg und Itzehoe um und ist um 25 Minuten vor Mitternacht in Westerland auf Sylt. In der gleichen Zeit kommt man auch über Saarbrücken, Frankfurt, Kassel, Göttingen, Uelzen, Lüneburg, Büchen und Rostock bis Binz auf Rügen. Weil man kurz vor sechs losfahren kann, ist man schon um halb elf abends dort.

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket auch ins Ausland fahren?

Eigentlich nicht, aber es geht: Manche Grenzbahnhöfe im Ausland gelten noch als deutsche Bahnhöfe. So kommt man für neun Euro in zehn Stunden über München nach Salzburg und in neun Stunden nach Kufstein, beides in Österreich. In gut fünf Stunden erreicht man über Offenburg Basel in der Schweiz, aber das Ticket gilt nur bis Basel Bad Bf. Zum Hauptbahnhof sind es noch sieben Minuten, für die man ein weiteres Ticket braucht. Man kommt auch nach Polen: Von Homburg nach Swinoujscie zwischen Stettin und Rügen dauert es 18 Stunden. Einfacher geht es nach Frankreich: Wissembourg und Lauterbourg an der Grenze zur Südpfalz gehören sowieso zum Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN), und das 9-Euro-Ticket gilt auch in der Saarbahn, mit der man von Saarbrücken nach Saargemünd fahren kann. Wer über Trier nach Luxemburg fährt, zahlt auch hierfür nur neun Euro, weil in Luxemburg der öffentliche Nahverkehr kostenlos ist. Zwar erscheint im Reiseplaner der Bahn nicht dieser günstige Preis, aber der Verkehrsverbund Region Trier schreibt auf seiner Website ausdrücklich, dass das 9-Euro-Ticket im Zug nach Luxemburg gilt.

Wie finde ich meine Verbindung?

Am besten im Internet auf bahn.de schauen. Dort erscheint sofort eine Maske, in der man Start und Ziel und die gewünschte Abfahrtzeit eingeben kann. Wichtig: Man muss das Kästchen bei „Nur Nahverkehr“ auswählen. Es sollte gleich erscheinen, ansonsten unter „Weitere Optionen“ schauen. Wenn als Fahrpreis neun Euro erscheint, kann man diese Verbindung sicher mit dem Ticket nutzen. Man muss es aber nicht jedes Mal kaufen, sondern man braucht für den ganzen Monat und beliebig viele Fahrten nur einmal ein Ticket, das man dann natürlich aufheben und bei einer Kontrolle vorzeigen muss.

Wo bekomme ich das Ticket?

Unter anderem im Internet unter bahn.de, an den Automaten an den Bahnhöfen und in Verkaufsstellen an Bahnhöfen. In Zweibrücken zum Beispiel im Kiosk „Postzug“ direkt im Bahnhof.

Was muss ich noch beachten?

Das 9-Euro-Ticket gilt nur für die zweite Klasse und nur im Nahverkehr in ganz Deutschland. Das heißt: Man kann Busse und Regionalzüge nutzen, aber nicht die schnellen ICEs und Intercity-Züge. Privatunternehmen wie Flixbus und Flixtrain sind auch außen vor. Kinder ab sechs Jahren brauchen ein eigenes Ticket. Wer schon eine Jahres- oder Monatskarte im Abonnement hat, muss sich nicht extra ein 9-Euro-Ticket kaufen: Die Karte gilt dann einfach bis Ende August bundesweit. Die Preisdifferenz wird erstattet oder erst gar nicht abgebucht.

Kann ich mein Fahrrad und meinen Hund mitnehmen?

Man kann auch sein Fahrrad mitnehmen, aber das ist unabhängig vom 9-Euro-Ticket. Es gelten die Bestimmungen der regionalen Verkehrsverbunde. Üblicherweise ist die Fahrradmitnahme werktags ab 9 Uhr kostenlos, an Wochenenden ganztags. Allerdings ist das gerade beim 9-Euro-Ticket riskant: Weil vermutlich sehr viele Personen das günstige Ticket nutzen werden, werden die Züge wohl voller sein als sonst. Dann kann es sein, dass man fürs Fahrrad keinen Platz mehr findet und auf den nächsten Zug warten muss. Auch für Hunde gelten die regionalen Bestimmungen. Für sie kann man kein 9-Euro-Ticket kaufen. Kleinere Hunde fahren oft kostenlos mit, für größere muss man oft ein Ticket für den halben Preis kaufen.