Ein 89-Jähriger hat sich am Samstagmorgen bei einem Unfall am Zweibrücker Busbahnhof leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei versuchte er, einen Linienbus am Abfahren zu hindern. Der Mann klopfte laut Polizei an die Scheibe des Busses, während er sich im hinteren Bereich des Fahrzeugs auf dem Gehweg der Haltestelle befand. Dabei geriet sein Fuß zwischen den fahrenden Bus und die Bordsteinkante. Der Senior stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 36915399 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.