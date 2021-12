Im saarländischen Quierschied bei Saarbrücken ist eine 89-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag, 11. Dezember, bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben war die alte Dame mit ihrem Rollator auf dem Gehweg gestürzt. Ein Autofahrer, der in diesem Moment vom Straßenrand anfuhr, habe die vor ihm liegende Frau übersehen und überrollt. Die 89-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrzeugführer sowie seine Beifahrerin erlitten durch den Verkehrsunfall einen Schock.