Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag, 17. Juli, wurde der 88-jährige Fahrer eines Elektrofahrrads (Pedelec) auf der Homburger Erbach-Umgehungsstraße L 118 an der Einmündung zum Gewerbegebiet Vogelbacher Weg lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei meldet, hatte der 88-Jährige gegen 16.40 Uhr die dreispurige Umgehungsstraße in Richtung Vogelbacher Weg überquert. Dabei sei er mit dem Elektrofahrrad gegen das Auto einer 51-Jährigen aus Zweibrücken geprallt. Der Mann wurde die Uniklinik Homburg eingeliefert. Die Insassen im Auto seien unverletzt geblieben. Am Pkw entstand hoher Sachschaden. Lob findet die Polizei für mehrere Passanten, die dem Verletzten Erste Hilfe geleistet hätten.