Während die Luftfahrtbranche unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leidet, die massenhafte Flugausfälle zur Folge hatte, erweist sich das Geschäftsmodell des Triwo-Flugplatzes Zweibrücken als krisenfest. Mit 8723 Flugbewegungen, gemeint sind damit Starts und Landungen von Flugzeugen, fiel der Verkehr am auch stark gewerblich genutzten Sonderlandeplatz im Corona-Jahr 2020 nur wenig hinter das Niveau von 2019 zurück. Damals waren es 9048 Flugbewegungen.

Wegen der zeitweisen Einstellung des Betriebs der am Platz ansässigen sowie fremder Flugschulen sei es zu einem Rückgang von Starts und Landungen gekommen. Dieser konnte aber nahezu vollständig durch neue Kunden ausgeglichen werden. Geschäftszuwächse verzeichneten die am Flugplatz ansässigen Wartungsbetriebe. Ein Unternehmen für Ambulanz-Flüge, Jetcall, siedelte sich neu an. Für 2021 rechnet Flugplatz-Betreiber Triwo mit gleich hohen Zahlen wie 2020.

Während die Anzahl der Flugbewegungen in Zweibrücken nur um etwa vier Prozent zurückging, meldete der Flughafen-Verband ADV coronabedingte Einbrüche. Von Januar bis November (die Jahreszahlen liegen noch nicht vor) zählte man 54 Prozent weniger Flugbewegungen. Am Flughafen Saarbrücken waren es bis einschließlich November 47 Prozent weniger. 4746 Flugbewegungen – gewerbliche und private – vermeldete der Verband für den Ensheimer Flughafen.