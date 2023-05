Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht ein, sondern zwei bis drei Männer wollten ihn überfallen. Darüber informierte am Donnerstag der Senior, dem Unbekannte in der Lützelstraße am Dienstag den Geldbeutel aus der Hosentasche stehlen wollten. Mit seinem Gehstock habe er die Täter in die Flucht geschlagen.

Im Polizeibericht war von einem Täter und einem 84-Jährigen die Rede. „Ich bin aber 86-einhalb“, teilte der Mann am Donnerstag mit und lachte. Den Überfall schilderte