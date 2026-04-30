Eine 86 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag auf der L119 zwischen Kirkel und St. Ingbert-Rohrbach mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei St. Ingbert mitteilt, zog sich die Frau „schwerste Verletzungen“ zu und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand hat sich laut Polizei am Tag nach dem Unfall verschlechtert und ist kritisch. Das Auto musste abgeschleppt werden. Warum die Fahrerin von der Straße abgekommen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sagt ein Sprecher der Polizei St. Ingbert der RHEINPFALZ am Donnerstagvormittag. Ob ein Gutachten beauftragt wird, steht noch nicht fest; das hänge von den Ermittlungsergebnissen ab. Ob die Frau Alkohol getrunken habe, darüber kann der Sprecher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.