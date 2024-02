Eine 86 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Autounfall in Ormesheim im Mandelbachtal ums Leben gekommen. Die Polizei Homburg hat nun eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die klären soll, wie es zu dem Unfall kam. Das teilte die Polizei am Montag mit. Sie berichtete weiter, dass die 86-Jährige am Freitag gegen 19.15 Uhr von einem Auto erfasst worden war, als sie die Adenauerstraße beim Ortseingang Ormesheim überquerte. Laut Polizei wurde sie durch den Aufprall auf den Gehweg geschleudert und tödlich verletzt. Der Autofahrer sei von der Unfallstelle geflüchtet, ohne Hilfe zu leisten. Erst Autofahrer, die zufällig vorbeigefahren seien, hätten die verletzte Frau gefunden und mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Die Adenauerstraße sei am Freitagabend für rund fünf Stunden gesperrt gewesen. Die Polizei Homburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.