Eine von der Strafrichterin angedrohte deutlich höhere Geldstrafe hat einen 85-Jährigen am Montag dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob es nicht besser wäre, den gegen ihn verhängten Strafbefehl doch zu akzeptieren. Zuvor hatte der Mann am Zweibrücker Amtsgericht eine unrühmliche Strategie verfolgt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort war dem verwitweten Rentner vor Gericht vorgeworfen worden. Zunächst war er nicht bereit, die Unfallflucht einzugestehen. Gegen den ihm schriftlich zugestellten Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt und wohl gehofft, in der Verhandlung glimpflich davonzukommen. Der ältere Mann musste sich jedoch eines Besseren belehren lassen.

Saskia Schu, die als Referendarin die Staatsanwaltschaft vertrat, warf dem 85-jährigen Angeklagten vor, sich am 31. Oktober vergangenen Jahres als Unfallbeteiligter aus dem Staub gemacht zu haben. Morgens gegen 11.15 Uhr soll er mit seinem Auto in der Zweibrücker Innenstadt – vor der Hausnummer 5 in der Sonnengasse – mit einem dort geparkten Personenwagen mit Homburger Kennzeichen zusammengestoßen sein. Dabei war laut Anklage ein Schaden von rund 2300 Euro entstanden. Statt zu dem Missgeschick zu stehen, war der Verursacher allerdings davongefahren.

Zwei Zeugen wurden nicht gehört

Die Strategie des Leugnens wollte der Angeklagte auch in der Verhandlung am Montag fortführen. Sein Zweibrücker Verteidiger Max Kampschulte, Fachanwalt für Verkehrs- und Strafrecht, verkündete im Namen seines Mandanten, dass dieser nicht gegen das in der Sonnengasse geparkte Fahrzeug gefahren sei. Das Unfallauto habe verkehrt herum in der Parklücke gestanden. „Weitere Rückfragen beantworten wir nicht.“

Das musste der Angeklagte auch nicht. Denn vor dem Gerichtssaal warteten zwei Zeugen, die zu dem Vorfall gehört werden sollten. Doch dazu kam es nicht. Denn die Ansprache der Strafrichterin in Verbindung mit dem Appell des Verteidigers brachte den Angeklagten schließlich zur Besinnung. Die Richterin machte ihm klar, dass die Geldstrafe bei einer Verurteilung – und dies sei wegen der Beweislage nicht gerade unwahrscheinlich – deutlich höher liegen könne als die im Strafbefehl verhängte Summe.

Verhandlung endete nach wenigen Minuten

Als dann auch noch Verteidiger Kampschulte auf seinen Mandanten einredete, dass „die Aktenlage nicht günstig für uns ist“ und bei einer Geldstrafe die 5000-Euro-Grenze überschritten werden könnte, knickte der Angeklagte ein.

Die Verhandlung endete bereits nach wenigen Minuten ohne Urteil. Er akzeptierte den Strafbefehl, der nach Angaben der Richterin eine – nicht genannte – deutlich geringere Strafe beinhaltete. Bei der Ausstellung des Strafbefehls war die Richterin nämlich von einem geringeren Einkommen des Rentners ausgegangen. Vor Gericht gab er seine Nettorente mit 1600 Euro an. Damit drohten ihm bei einer Verurteilung höhere Tagessätze.