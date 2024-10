Mit einer Bitte an die RHEINPFALZ-Leser hat sich eine 84-Jährige am Donnerstag in der Redaktion gemeldet: Sie hat am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr, ihren Geldbeutel verloren. In der Geldbörse stecken Fotos und der Personalausweis. Sie bittet den Finder, das Portemonnaie in ihren Briefkasten zu werfen. Die Adresse stehe auf dem Personalausweis. Das Geld könne der Finder behalten, aber die Fotos seien ihr sehr wichtig, sagt die 84-Jährige.