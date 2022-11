Mit der Lüge, ihr Sohn habe einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben kam, haben Betrüger am Montag versucht, eine Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz zu erschrecken. Der Anrufer gab sich als Polizist aus Kaiserslautern aus. Die 84-Jährige erkannte den Schwindel sofort und erklärte dem Hochdeutsch sprechenden Anrufer, dass man in Kaiserslautern Pfälzisch rede und das auch bei der Polizei. Dann legte sie auf und rief die Kriminalpolizei an. Das teilte die Polizei mit.