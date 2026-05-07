Die Polizei hat am Donnerstag auf der L465 geblitzt, 83 Fahrer wurden abgelichtet. Gegen eine 16-Jährige wird ermittelt, ihr Minicar war wohl frisiert.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der L465 zwischen Altheim und Mittelbach hat die Polizei am Donnerstag 83 Verstöße festgestellt. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Zweibrücken zwischen 6 und 9.30 Uhr in Höhe der Hengstbacher Mühler. Dort sind maximal 50 Stundenkilometer erlaubt. In dieser Zeit passierten 422 Fahrzeuge die Messstelle. Die Beanstandungsquote liegt bei knapp 20 Prozent.

Der höchste gemessene Wert lag bei 88 Stundenkilometern. Laut Polizei saß ein 41-jähriger Mann aus dem Umland am Steuer. Ihn erwarten demnach ein Bußgeld von 260 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Minicar mit 57 Stundenkilometern geblitzt

Auch ein sogenanntes Minicar wurde mit 57 Stundenkilometern geblitzt – obwohl das Fahrzeug bauartbedingt nur 45 km/h erreichen darf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei technische Veränderungen an dem Leichtkraftfahrzeug fest. Nach Angaben der Polizei ist damit die Betriebserlaubnis erloschen, das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen die 16-jährige Fahrerin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Auch gegen die Halterin des Leichtkraftfahrzeugs wird ermittelt.

Polizei mahnt zu angepasster Fahrweise

Die Strecke gilt nach Polizeiangaben als Beschwerdestelle. Die Polizei weist zudem darauf hin: „Wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, kann einen großen Teil dazu beitragen, die Straßen sicherer zu machen.“ Überhöhte Geschwindigkeit zähle zu den Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle, bei denen auch nicht selten Insassen erhebliche Verletzungen davontrügen.