Rund 8000 Besucher sind am Samstagabend in den Rosengarten geströmt, um bei der größten Gartenparty der Stadt dabei zu sein.

Trotz der vielen Besucher mutete der Rosengarten mit den abertausenden Lichtern sagenhaft gemütlich an. Es gab Musik auf der Bühne, die quer durch den Garten schallte und sogar noch in der Innenstadt zu hören war. Das besondere Flair wurde durch die Beleuchtung erzeugt. Beim Fest der 1000 Lichter waren aber weitaus mehr als 1000 Lichter am Brennen. Bunde Teelichtkerzen waren in den Beeten und entlang der Wege aufgestellt, überall hingen bunte Lampions, Lichterketten, zudem gab es riesige aufblasbare Skulpturen, die von innen heraus leuchteten und Stelzenkünstler in Schmetterlings-Kostümen, deren Flügel in buntem Licht erstrahlten. Höhepunkt des Abends war dann noch das Feuerwerk auf der Wiese hin zum Rosenhotel. Ob es stattfinden konnte, war am Freitag wegen der Waldbrandgefahr noch fraglich. Letztlich klappte es aber doch. Ein Wermutstropfen: Der kleine Exe mit Spielplatz, Skatepark und der Feuerwehrzufahrt zum Altenheim wurde als Parkplatz missbraucht. Hier parkten vor allem Autos mit fremdem Kennzeichen.