Der Zweibrücker Eisenbahnfreund Dieter Franck wird am Samstag 80 Jahre alt.

Der Jubilar wuchs in Winnweiler auf. Auf das Abitur in Kaiserslautern folgte ein Geodäsiestudium in Karlsruhe. Dabei wollte er von Klein auf „Auf- und Absteiger“ werden, wie man damals die Schaffner nannte. Beim Studium in Baden, war er aber wenigstens als Fahrgast im Zug unterwegs, denn ein eigenes Auto hatte er nicht. In die Rosenstadt verschlug es ihn 1973, als er die Leitende Stelle im Vermessungsamt antrat. Nach einem Jahr als Pendler zog er mit seiner Partnerin Brunhilde nach Zweibrücken. Im gleichen Jahr heirateten die beiden. Mittlerweile sind die Eltern zweier Söhne auch fünffache Großeltern. Regelmäßig, wenn die drei Mädchen und beiden Jungen, Oma und Opa besuchen, stellen die Enkel das Haus auf den Kopf, erzählt er. Einen Großteil der Besuchszeit verbringen sie im Hobbyraum, um gemeinsam mit Opa Dieter an den Modelleisenbahnen zu spielen.

Franck, der seit Jahrzehnten im Vorstand des Historischen Vereins Zweibrücken mitarbeitet und viele Exkursionen geleitet hat, gehört auch dem Förderverein Schienenverkehr in und um Zweibrücken an. Mit seinen Mitstreitern hat er sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass bald wieder Züge zwischen Zweibrücken und Homburg fahren. Um fit zu bleiben, geht er zu den Freitagsturnern der VT Contwig und fährt Rad.