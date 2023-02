Ihren 80. Geburtstag feiert am Freitag Roswitha Baier in der Homburger Straße in Ernstweiler.

Die Jubilarin ist in Zweibrücken geboren und hat hier ihr ganzes Leben verbracht. Im früheren Schuhhaus Schneider am Schlossplatz hat sie Einzelhandelskauffrau gelernt und nach einer Babypause bei Schuh Schmidt und später bei Schuhmarke als Verkäuferin gearbeitet. „Das Thema Schuhe hat mich nie losgelassen“, sagt sie. Ebenfalls gefesselt war und ist sie vom TSC. 50 Jahre lang war sie im Fußballverein am Wattweiler Berg aktiv, unter anderem als Kassenwartin bei Heim- und Pokalspielen, aber auch als Kulturwartin. „Mein Vater war schon Kassier und der Schwiegersohn ist aktuell Vorstand“, erklärt sie. Aktiv bringt sie sich seit einem Sturz 2022 nicht mehr ein im Verein, schaut aber noch regelmäßig die Heimspiele. „Ich bin an den Rollator gebunden, nehme das aber hin, solange ich im Kopf noch klar bin“, ist die Ernstweilerin optimistisch. Ihr gratulieren eine Tochter, ihr Schwiegersohn und zwei Enkelkinder.