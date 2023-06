Ein Brand auf der Kreisstraße K73 zwischen Battweiler und Reifenberg hat am Dienstagabend die Feuerwehr in Atem gehalten. Auf Anfrage berichtete Holger Hell, Sprecher der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, dass sich 15 runde Heuballen auf der Ladefläche eines landwirtschaftlichen Anhängers entzündet hatten. Um 16.15 Uhr wurde der Alarm ausgelöst; 80 Feuerwehrleute waren bis in den Abend hinein mit den Lösch- und Nachlöscharbeiten beschäftigt. Aus welcher Ursache genau die trockene Ladung in Brand geraten ist, müsse noch geklärt werden. Im Einsatz waren die Wehren aus Reifenberg, Wallhalben, Rieschweiler-Mühlbach, Battweiler, Contwig, Dellfeld, Käshofen und Dietrichingen. Um ihren Einsatz voran zu bringen, haben die Feuerwehrleute eine Wasserversorgung von Battweiler her eingerichtet.