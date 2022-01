79 weitere Covid-Fälle haben sich seit Samstag in der Südwestpfalz bestätigt, darunter 30 in Zweibrücken, 16 in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und sechs in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.

Jeweils eine Mitarbeitende des Kindergartens Pusteblume in Pirmasens-Niedersimten und der Kindertagesstätte Wallstraße in Zweibrücken sowie ein Kind aus der Kindertagesstätte Röntgenstraße in Zweibrücken wurden positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Das relevante Ausbruchsgeschehen an der Grundschule Maßweiler brachte für jeweils vier weitere Schülerinnen und Schüler ein positives Ergebnis mit sich. An den Grundschulen in Bechhofen und Donsieders wurde jeweils ein Schüler positiv getestet, dazu zwei Schüler in einer Klasse der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken, was gleichzeitig ein relevantes Ausbruchsgeschehen bedeutet. Hier kommt für die ganze Klasse Quarantäne zum Tragen, wobei es den Mitschülern möglich ist, sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. Das gleiche gilt für die Konrad-Adenauer Realschule plus in Vinningen, wo zwei Schülerinnen und ein Schüler positiv getestet wurden, und einen weiteren relevanten Ausbruch am Immanuel-Kant-Gymnasium in Pirmasens, wo eine Schülerin und zwei Schüler ihr positives Testergebnis erhielten. Zuletzt wurde auch an der IGS Contwig ein Schüler positiv getestet.

Der Impfbus des Landes steht morgen in Dellfeld am Bürgerhaus, am Freitag in Herschberg an der Bürgerhalle, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Am Impfbus kann man sich ohne Termin impfen lassen. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Zwölf- bis 15-Jährige müssen mit einem Erziehungsberechtigten kommen, bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren reicht eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.