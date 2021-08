Dass Schüler in den Ferien die Schulbank drücken und das auch noch freiwillig, war vor Corona undenkbar. Nun bietet die Stadt zum zweiten Mal eine zweiwöchige Sommerschule an. Sie hat gestern begonnen.

Teilnehmen dürfen alle Schüler von Klasse eins bis neun. „Die Sommerschule ist ein weiterer Baustein, um die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und die Folgen der Corona-Situation aufzufangen“, teilt die städtische Beigeordnete Christina Rauch mit. Sie gehe Hand in Hand mit der Ausweitung der Feriensprachkurse für Schüler mit besonderem Sprachförderbedarf, der Stärkung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe oder den zusätzlichen Lernangeboten in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, so Rauch. Zielgruppe sind laut Rauch Schüler mit Lernrückständen, aber auch Schüler, die in den Ferien das Erlernte wiederholen und vertiefen möchten. Das letzte Schuljahr sei „fernab von jeglicher Realität“ gewesen, den Schülern habe der Kontakt zu den Mitschülern gefehlt, aber auch der persönliche Kontakt zu den Lehrern, erinnert die Beigeordnete.

Unterrichtet werden die Schüler der Zweibrücker Grundschulen, des Hofenfels- und des Helmholtz-Gymnasiums sowie der Herzog-Wolfgang- und der Mannlich-Realschule plus im Gebäude der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in der Wackenstraße. Die Schüler der Canadaschule, einer Förderschule, werden in ihrem eigenen Schulgebäude unterrichtet.

Der Förderunterricht dauert grundsätzlich eine Woche. An der ersten Woche der Sommerschule nehmen 37 Schüler teil, an der zweiten Woche 41. Unterrichtet werden die Schüler von Montag bis Freitag jeweils drei Stunden am Vormittag in den Fächern Mathematik und Deutsch. Im Bereich der weiterführenden Schulen werden auch die Fächer Englisch und Französisch angeboten. Angehende und ausgebildete Lehrkräfte übernehmen den Unterricht.

Die Zweibrücker Schulen wurden laut Rauch über das Angebot der Sommerschule informiert und die Stadt hat die Sommerschule über die Öffentlichkeitskanäle beworben. Rauch: „In den Schulen wurden hierzu Informationsschreiben und Anmeldeformulare ausgegeben. Zudem wurde das Angebot auf den städtischen Seiten und auf der Seite des Bildungsministeriums umfänglich vorgestellt und beworben.“