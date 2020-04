Ein 78-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist am Mittwoch im Nardini-Krankenhaus Zweibrücken an einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Das teilte Landrätin Susanne Ganster am Donnerstag mit. Diese Nachricht überschattet die Tatsache, dass bis Donnerstagmittag im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz keine bestätigten Neuinfektionen zu verzeichnen waren. „Bei allen positiven Entwicklungen, die uns die Zahlen vor Augen führen, hat uns heute eine traurige Nachricht erreicht“, machte die Landrätin deutlich, was hinter den täglichen Meldungen zu den Infektionszahlen steht: „Mehr als nur eine Zahl in der Statistik ist das zweite auch tatsächlich am Coronavirus verstorbene Todesopfer im Landkreis. Seinen Angehörigen gilt unser herzliches Beileid. Der auch vorerkrankte 78-Jährige aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land verstarb gestern im Nardini-Krankenhaus Zweibrücken, wo er positiv auf das Virus getestet wurde.“

Bisher wurden in der Südwestpfalz 166 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl von jetzt 121 genesenen Personen übersteigt den höchsten Tagesstand von 112 Infizierten am 13. April. Derzeit gelten noch 42 Personen infiziert. Drei positiv getestete Personen sind verstorben. Die 166 Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (13). Mit 1026 Abstrichen im Corona-Testzentrum (CTZ) ist nun auch die Marke von 1000 genommenen Abstrichen überschritten. 418 Personen, die vorsichtshalber in Quarantäne waren, konnten diese abschließen, ohne dass sie infiziert waren.