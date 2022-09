In den vergangenen beiden Jahren musste sie wegen Corona abgesagt werden. Nun kann das Jugendamt am Dienstag nächster Woche die Zweibrücker Ausbildungsmesse ZAM in der Festhalle wieder veranstalten. Rund 1500 junge Leute aus acht Zweibrücker Schulen sind bereits angemeldet, um sich am 20. September von 8.30 bis 15 Uhr über die Ausbildungsangebote und Berufs-Offerten von 77 Ausstellerfirmen aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk zu informieren. Jugendliche, die sich über Berufswunsch und Lieblings-Arbeitgeber bereits im Klaren sind, können ihre Bewerbungsmappen gleich mitbringen.