Von Patrick Göbel

Bei Kontrollen in vier Homburger Shisha-Bars fanden Ordnungsamt und Zoll am Freitag 75 Kilo unversteuerten Tabak, teilte der Zoll am Dienstag mit. Außerdem stellte die Stadt Homburg in allen Shisha-Bars Verstöße gegen das Nichtrauchergesetz und schlechte Hygienezustände in den Küchen fest. Die Beamten leiteten vier Straf- und vier Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Tabaksteuergesetz ein. Auf Schwarzarbeit stießen sie bei drei Arbeitnehmern. Die Kohlenstoffmonoxid-Konzentration müsse besser überwacht werden, so der Zoll. Die Gewerbebehörde leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.