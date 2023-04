Von Patrick Göbel

Durch eine Kettenreaktion ist am Dienstagabend in Einöd eine 75 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Sie fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem BMW in die Nillbergstraße. Dort stieß die Homburgerin laut Polizei beim Einparken gegen einen geparkten Peugeot. Dadurch habe sie die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei die Straße hinuntergerast. Im Einmündungsbereich zur Hauptstraße stieß sie dann mit einem Fiat zusammen und krachte in ein Haus. Im Wohnzimmer kam das Auto zum Stehen. Für die 75-Jährige kam jede Hilfe zu spät: Sie erlag ihren schweren Verletzungen wenig später im Krankenhaus, so die Polizei. Der 75-jährige Homburger Fiatfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An der Hauswand entstand laut Polizei ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich; es besteht Einsturzgefahr. Rechts in der Einfahrt lagen am Mittwoch noch immer die Trümmer der Hauswand. Die Hauptstraße musste für vier Stunden vollgesperrt werden.