So langsam wird er sich selbst ein bisschen unheimlich, gibt er zu. Hammerwerfer Timo Port von der VT Zweibrücken hat am Sonntag seine Bestleistung schon wieder gesteigert: In Augsburg warf er 74,09 Meter und wurde damit Süddeutscher Meister der Altersklasse U18.

Die Hammerwerfer trugen ihre Wettkämpfe getrennt von den übrigen Leichtathleten aus, die in Aichach starteten. „Ist ja meistens so, weil es sonst mit uns zu gefährlich ist im Stadion“,