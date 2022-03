Die VT Zweibrücken hat am Samstag ihr Auswärtsspiel bei der SG Towers Speyer/Schifferstadt mit 73:85 (38:44) verloren. „War nicht nötig, wir waren nicht chancenlos“, meinte VTZ-Spielertrainer Denis Rendgen, der erstmals seit langem wieder mit von der Partie war.

Nach dem ersten Viertel (24:22) führten die Gäste noch, leisteten sich dann aber „zu viele kleine Fehler“ (Rendgen). Vor allem in der Vorwärtsbewegung beim eigenen Fastbreak, was die „Towers“ dann immer sofort mit Punkten bestraften. „Da waren unsere Zuspiele häufig nicht so genau“, haderte Rendgen damit ebenso wie mit mancher Schiedsrichterentscheidung. Am Ende hätten gegen starke Gastgeber und ihren Zwölf-Mann-Kader auch ein paar Körner gefehlt. Am Sonntag spielt die VTZ bei der FCK-Zweiten, dann folgen noch vier Heimspiele. „Zwei Siege müssen da schon noch her“, fordert Rendgen.

So spielten sie

VT Zweibrücken: Meenken 32 Punkte, Mihailovic 20, Klein 13, Midani 4, Bozdemir - Rendgen 2, Selinger 2.