Seit Jahren ein Dauerthema bei Lehrherren, egal ob aus Handwerk, Handel, Dienstleistungen oder der Industrie: Es zeichnet sich ein Fachkräftemangel ab, weil weitaus weniger Lehrlinge in den Beruf drängen als Altgesellen und andere Berufsfachleute ihn verlassen. Corona scheint die Situation noch zu verschärfen. In Zweibrücken blieben in diesem Jahr 73 Lehrstellen unbesetzt, im Landkreis Südwestpfalz 95.

Zahlen aus der Bilanz des Ausbildungsjahres 2020/21, die die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, die Handwerkskammer (HWK) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz nun gemeinsam