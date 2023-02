Am Freitagabend gegen 18.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, weil eine Autofahrerin falsch herum in den Flugplatzkreisel einfuhr. Die 72-Jährige war mit einem blauen Opel Corsa vom Flugplatz kommend in Richtung Autobahn unterwegs. In den Kreisverkehr bog sie nach links statt nach rechts ein. Im Kreisel prallte sie dann auf der inneren Fahrspur frontal auf den entgegenkommenden schwarzen VW Golf eines 19-jährigen Fahrers. Dieser wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die 72-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Autos entstand zusammen ein Schaden von rund 7000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen bittet, sich unter Telefon 06332 9760 oder über das Hinweisportal www.polizei.rlp.de/de/onlinewache zu melden.