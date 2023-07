Das Europäische Olympische Jugend-Festival (EYOF) nächste Woche in Slowenien kann kommen: Der Zweibrücker Hammerwerfer ist vor seinem zweiten internationalen Auftritt gut drauf.

Während am Samstagnachmittag beim Gewitter über Zweibrücken für Stunden gefühlt die Welt unterging, kam Hammerwerfer Timo Port zur gleichen Zeit im gar nicht weit entfernten saarländischen Sulzbach trockenen Fußes durch den ganzen Wettkampf. „Es blieb trocken, bei angenehmen Temperaturen“, sagte der 17-Jährige aus Blieskastel-Biesingen. Beim dortigen Hammerwurftag zeigte der Sportler der VT Zweibrücken eine gute Generalprobe für das Europäische Olympische Jugend-Festival (EYOF) nächste Woche in Slowenien. „Der Wettkampf war okay, auch wenn diesmal nur ein Versuch mit 71,73 Meter über die 70 ging. Dafür war es ja auch mitten aus dem Training heraus“, sagte Port zufrieden.