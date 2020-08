Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken kam in einem Testspiel gegen Saar-Verbandsligist SC Blieskastel zu einem ungefährdeten 7:1 (3:1)-Erfolg. Das TSC-Team von Trainer Jan Weinmann ging durch einen von Dennis Hirt verwandelten Foulelfmeter (23.) in Führung. Zwei Minuten später erzielte Steven Jann per Kopfball zwar den Ausgleich. Danach marschierte aber nur noch der TSC: Cünyet Eren traf auf Vorlage von Joshua Penth, Youngster Leonhard Hadasch erzielte mit dem schönsten Tor des Tages den Halbzeitstand. Hirths Doppelschlag (53. und 78.) sorgte für die 5:1-Führung. Pascal Julier (84.) und Nico Krebs (89.) machten den Deckel auf den Testspiel-Sieg.