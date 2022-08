Am Mittwochmorgen wurde bei einem Unfall auf der Höhenstraße bei Mörsbach ein Mann schwer verletzt. Der 71-jährige Motorradfahrer fuhr aus Zweibrücken kommend in Richtung Käshofen. An der Einmündung nach Kirrberg übersah eine 42-jährige Autofahrerin, die aus Kirrberg kam, den von rechts kommenden Motorradfahrer, und es kam zum Zusammenstoß. Der 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe liegt bei ungefähr 2000 Euro. Das teilt die Polizei mit.