Wie so viele andere Veranstaltungen ist in den letzten beiden Jahren auch der Zweibrücker Firmenlauf der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Erst am Mittwochabend konnte die elfte Auflage der beliebten Laufveranstaltung stattfinden, die eine Gemeinschaftsproduktion der Vereine VB Zweibrücken und VT Zweibrücken ist. Pünktlich um 18 Uhr gab Oberbürgermeister Marold Wosnitza auf dem Schlossplatz die fünf Kilometer lange Laufstrecke unter dem roten Start- und Zielbogen für die 700 Starter frei. Das flache Streckenprofil führte die Läufer und Walker über zwei Runden durch die Allee. Wie es bei solchen Veranstaltungen mittlerweile Usus ist, haben sich die meisten Firmen, Vereine und Organisationen eigene Gruppenoutfits in abgestimmter Farbe zugelegt, um das Wir-Gefühl zu stärken. Mitmachen war demnach wichtiger als zu gewinnen. Aber als Schnellster durchs Ziel zu kommen, hat natürlich auch was. Am Mittwoch kam die Zweibrücker Polizistin Magali Görgen in weniger als 19 Minuten bei den Frauen zuerst an. Noch flinker unterwegs war Lars Klein (Kleine Laufgruppe) mit inoffiziell gestoppten 16:31 Minuten.