Zu einem tödlichen Unfall kam es laut Polizei am Sonntag zwischen Contwig und Zweibrücken. Ein 70-jähriger Mann kam ums Leben.

Der Unfall passierte gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße 74 zwischen dem Contwiger Bahnhof und dem Outlet-Kreisel. Der 70-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben war laut Polizei mit einem dreirädrigen Kraftrad aus Richtung Contwig kommend in Richtung Zweibrücken unterwegs. Aus unbekannten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in einer Linkskurve an die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Zeugen informierten unverzüglich die Rettungskräfte, doch ein zufällig am Unfallort vorbeikommender Arzt konnte nur noch den Tod des 70-Jährigen feststellen.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Es gebe derzeit keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei. Ein Sachverständiger war vor Ort, der mit der Erstellung eines Spurensicherungsgutachtens beauftragt wurde.