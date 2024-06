Am Freitag fand ein 70-Jähriger auf der Landauer Straße einen Geldbeutel. Diesen hatte zuvor um die Mittagszeit ein Autofahrer während der Fahrt verloren. Er hatte die Geldbörse auf dem Autodach vergessen, und sie landete auf der Fahrbahn. Die Polizei schreibt. „Das Brisante daran: In dem Geldbeutel waren neben diverser persönlicher Urkunden auch über 1300 Euro Bargeld, welches nun auf der Straße verteilt lag. Anstatt das Geld verbotenerweise einzustecken, zeigte der 70-Jährige Zivilcourage, sammelte die Banknoten ein und brachte diese auf der Polizeidienststelle vorbei. Der aufnehmende Polizeibeamte konnte den Besitzer des Geldes erreichen. Dieser war heilfroh und holte seine Wertgegenstände bei der Polizei ab. Dem Besitzer wurden die Kontaktdaten des ehrlichen Finders mitgeteilt und dieser gab an, sich mit einem herzlichen Dankeschön an diesen wenden zu wollen.“