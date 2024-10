Eine 70-jährige Autofahrerin ist am Freitagmittag nach einem Unfall auf der Landstraße 287 zwischen Wellesweiler und Hangard gestorben. Wie die Polizei berichtet, ist die 70-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Rombachaufstieges mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten, dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Die 70-Jährige war laut Polizei alleine in ihrem Auto unterwegs, im zweiten Unfallwagen saßen drei Insassen, darunter ein dreijähriges Kind. Fahrer und Kind dieses Wagens wurden bei dem Unfall leicht, die Beifahrerin schwer verletzt. Die 70-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. An beiden Autos entstand laut Polizeibericht Totalschaden, die Staatsanwaltschaft beauftragte ein Gutachten, dass die Unfallursache klären soll. Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei lobt in ihrer Pressemittelung die Ersthelfer. Gleich mehrere hielten sofort nach dem Unfall an und alarmierten die Rettungskräfte.