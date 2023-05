Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hammerwerfer Timo Port von der VT Zweibrücken hat ein schönes Wochenende hinter sich: Erst wurde er am Freitagabend von der Sportjugend Rheinland-Pfalz geehrt, dann haute er am Samstag beim Werfertag in Bad Kreuznach mit 69,70 Metern eine neue persönliche Bestmarke raus.

„Schön war’s“, sagt der 17-Jährige über den Abend der 28. Meisterehrung der Sportjugend in Ingelheim, bei dem er für seinen DM-Titel in der Jugend 2022 mit der Ehrennadel