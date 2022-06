Hammerwerfer Timo Port von der VT Zweibrücken hat am Pfingstmontag beim Internationalen Hammerwurf-Meeting in Fränkisch-Crumbach seine Bestleitung gesteigert und die Norm für die U18-Europameisterschaft im Juli in Israel geknackt: Im sechsten Versuch – mit der Weite von 68,28 Metern hatte Port da den Wettkampf bereits vor dem Portugiesen Francisco Calhau (66,16 m) gewonnen – schleuderte er den fünf Kilogramm schweren Hammer 69,27 Meter weit. Damit übertraf er die geforderte EM-Norm um 27 Zentimeter und festigte Platz eins in der deutschen Bestenliste. In der Weltrangliste katapultierte sich der 16-Jährige mit diesem Wurf unter die Top-20-Werfer seiner Altersklasse.