Am Mittwochmorgen wollte eine 69-Jährige in der Sparkassenfiliale am Schlossplatz Geld am Automaten abheben. Zuvor hatte sie ihren Gehstock im Besucherbereich der Sparkasse abgestellt. Während die Frau am Geldautomaten beschäftigt war, wurde der Gehstock gestohlen. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen bittet, sich zu melden: Telefonnummer 06332 9760.