Zu einem Motorradunfall ist es laut Polizei am Montag um 14.50 Uhr auf der L478 gekommen. Ein 69-Jähriger war mit seiner Yamaha von Großsteinhausen kommend in Richtung Dietrichingen unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Ortseinfahrt Dietrichingen kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, weil er zu schnell fuhr, wie es von der Polizei heißt. Er kam auf einer Wiese zum Stehen. Der Motorradfahrer erlitt eine Brustkorbprellung und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.