Eine 69 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall am Samstag in der Hofenfelsstraße leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht hielt ein 67-Jähriger gegen 13.20 Uhr mit seinem Lastwagen in einer Haltebucht einer Bushaltestelle. Als er sich wieder in den Verkehr einordnen wollte, übersah er das Auto der Seniorin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6000 Euro. Die 69-Jährige, deren Auto abgeschleppt werden musste, zog sich ein Schleudertrauma zu.