Schokolade ohne Zucker? Schwer vorstellbar. Eine Zuckersteuer könnte sich auf den Schokoladenhersteller Wawi auswirken. Dabei soll die Schokolade eigentlich günstiger werden.

Am Sonntag ist Muttertag – Großeinsatztag für Blumenhändler. Günter Bastian ist der Blumenmann und berichtet aus seinem Leben.

67-mal ist ein Mann bereits verurteilt worden. Jetzt kam Urteil Nummer 68 dazu: Er soll in der JVA Zweibrücken vier Beamte beleidigt haben. Dass er nur das Fernsehprogramm kommentiert habe, glaubte ihm der Richter nicht. Schwerer wog ohnehin der Vorwurf, er habe Beamte als „Schwuchteln“ verunglimpft.

Im südlichen Teil von Ixheim soll künftig einheitlich Tempo 30 gelten. Allerdings muss der Stadtrat noch zustimmen.

Am Himmelfahrtstag schickt die Stadt Homburg ihre Bierwanderer in die Pfalz nach Ernstweiler. Wo Helfer aus dem Stadtteil sie bewirten und mit offenen Armen empfangen.

Kleinspechte, Biber, Kormorane: Die Natur im Dahner Tal hat viel zu bieten. Bei Bundenthal hat sich der zweitgrößte Nager der Erde wieder angesiedelt.

Ein Bus voller Ungarn parkte am 1. Mai vor der Rieschweiler Kirche. Eine Delegation betrieb im Dorf Ahnenforschung. Zeichnet sich eine Dorfpatenschaft ab?

Die Ortsgemeinde Winterbach hat mit der Sanierung des ehemaligen Sportheims begonnen. Es soll zum Mehrgenerationenhaus umgestaltet werden.

Am Exerzierplatz in Pirmasens soll ein 22 -Jähriger Drogen verkauft haben. Deshalb musste er sich vor dem Pirmasenser Schöffengericht verantworten. Er kam aus der JVA.

Die Bottenbacher Schützen wollen einen neuen Schießstand bauen. Die bestehende Anlage soll erhalten bleiben und im Hinblick auf den Lärmschutz modernisiert werden.