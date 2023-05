Hammerwerfer Timo Port (VT Zweibrücken) wurde am Samstag Rheinland-Pfalz-Meister. In Bengel an der Mosel gewann der 17-Jährige mit einem Wurf der Fünf-Kilo-Kugel auf 66,87 Meter im vierten Versuch überlegen den Titel in der U18-Klasse. „Für den ersten Wettkampf ist das schon eine sehr starke Leistung“, freute sich VTZ-Wurftrainer Jörg Zimmermann über den Saisonstart des Schülers der BBS Zweibrücken. Gianluca Oliveiri wurde Dritter (24,42 m), Emil Stegmann (17,30 m, beide LAZ Zweibrücken) Vierter.

Den Hammerwurf der Männer (7,25 kg) gewann Walter-Emanuel Gonigam (LAZ/47,02 m); bei den Frauen belegte Evelyn Günther (LAZ/41,93) Rang zwei, Stephanie Mayer (LAZ/22,96 m) Rang vier. Selina Junkes (LAZ/41,34) siegte in der U20-Konkurrenz, Annika Opp (LAZ/26,99) bei der U15.