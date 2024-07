Ein 64-Jähriger ist am Dienstag, 23. Juli, gegen 20.30 Uhr in den Birkhausen niedergeschlagen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schlug ein Unbekannter, der zuvor mit einer anderen Person mit einem Quad auf einem Waldweg unterwegs war, dem 64-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag erlitt der alkoholisierte Geschädigte eine Platzwunde an der Lippe, stürzte zu Boden und zog sich so weitere Verletzungen zu. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Polizei in Zweibrücken entgegen unter Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.de.