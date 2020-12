Bei einem Feuer in einer zehnstöckigen Wohnanlage in der Saarbrücker Großsiedlung Eschberg mussten am Mittwoch, 16. Dezember, 62 Hausbewohner und vier Hunde evakuiert werden. Wie die Polizei berichtet, war dichter Rauch aus dem Schacht des zentralen Müllschluckers gequollen. Die städtische Berufsfeuerwehr eilte auf den Eschberg; die Polizei riegelte mit allen verfügbaren Streifenfahrzeugen den Einsatzort ab. Brandherd soll ein 1100 Liter fassender Müllcontainer im Keller gewesen sein. Niemand sei durch die Rauchentwicklung verletzt worden. Es gelang der Feuerwehr, einen Gebäudeschaden zu verhindern. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.