Zu einer Messerstecherei kam es am Samstagabend zwischen zwei Anwohnern bei den Mehrfamilienhäusern in der Zweibrücker Max-Planck-Straße.

Ein 62-Jähriger stach nach Polizeiangaben mit einem Küchenmesser zweimal auf den Oberkörper eines einem 43-Jährigen ein. Er wurde in die Uniklinik Homburg gebracht. Eine akute Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei nahm den 62-Jährigen unmittelbar vor Ort fest. Die Ermittlungen dauern noch an. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06332-976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de.