Die Schüler der Zweibrücker Schulen, die sich für die Herbstschule angemeldet haben, können den Lehrstoff sehr intensiv pauken und damit Lerndefizite aus der Coronazeit aufarbeiten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, unterrichten nun 15 freiwillige Lehrkräfte, die das Land Rheinland-Pfalz der Stadt für die Herbstferien zugewiesen hat, insgesamt 61 Schüler vor allem in Deutsch und Mathematik, Gymnasiasten und Realschüler gegebenenfalls aber auch in einer Fremdsprache. In der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus genießen seit Montag Grundschüler der ersten beiden Klassenstufen sowie Gymnasiasten der Klassen fünf bis neun den dreistündigen Förderunterricht. In der zweiten Ferienwoche sind dann von Montag bis Freitag die Grundschüler der Klassen drei und vier sowie Realschüler der Klassen fünf bis neun an der Reihe. Der Unterricht findet in kleinen Gruppen mit höchstens zehn Teilnehmern pro Kurs statt. Über die Aufteilung der Kurszeiten auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen entscheidet die Lehrkraft individuell vor Ort.