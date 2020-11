Bevor die Kneipen einen Monat lang schließen müssen, wollte es ein 69-jähriger Neunkircher in der Nacht auf Samstag, 31. Oktober, noch einmal ordentlich krachen lassen. Wie die Polizei meldete, besuchte er zunächst eine Gaststätte, die von seiner Wohnung 600 Meter entfernt liegt. Später dann habe er ein Taxi bestellt, mit dem er sich nach Hause fahren ließ. Kurz darauf dort angekommen, öffnete ihm der Taxifahrer die Autotür, worauf der schwer betrunkene Mann kopfüber aus dem Taxi fiel. Weil es dem Taxifahrer nicht mehr gelang, den Passagier vom Boden loszubekommen, rief er die Polizei. Diese schickte schließlich einen Rettungswagen, weil der Betrunkene über Atemnot klagte. Die Ärzte stellten aber keine gesundheitlichen Auffälligkeiten fest. Der Mann sei so schwer betrunken gewesen, dass er nicht mehr ins Alkohol-Teströhrchen blasen konnte. Die Polizei wollte ihn nicht selbst überlassen. Als auch keine Angehörigen ausfindig gemacht werden konnten, wurde der Mann in eine Ausnüchterungszelle der Neunkircher Polizei gesteckt.