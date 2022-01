An einer erneut nicht angemeldeten Zusammenkunft zum Kritikern staatlicher Coronavirus-Abwehrmaßnahmen nahmen am Montagabend 60 Menschen in der Zweibrücker Innenstadt teil. Es waren deutlich weniger als an den Montagen zuvor. Nach dem Treffpunkt um 18 Uhr am Herzogplatz zogen sie durch die Oberstadt. Die Polizei zeigte starke Präsenz, zu besonderen Vorkommnissen kam es nach Angaben der Einsatzleitung nicht. Nur zu Beginn kam es zur Begegnung mit Teilnehmern einer angemeldeten Versammlung. Aufgerufen war erstmals zu einer Demonstration für Solidarität in der Pandemie. Die zehn Demonstranten, darunter ein Stadtratsmitglied, erhielte zum Teil Applaus von Umherstehenden, aber auch herabwürdigende Zurufe.

Das Ordnungsamt der Stadt nahm eine Anzeige auf. Sie richtete sich gegen Verstöße gegen die Corona-Abwehrverordnung in den Reihen der „Montagabend-Läufer“.