Von Zweibrücken aus ist man schneller in Frankreich als in Pirmasens, doch trotz der Nähe kann von einer Verschmelzung mit Elsass/Lothringen keine Rede sein. Ein erster Schritt aber ist geschafft, sagt ein Kenner.

„Es gibt keine Feindschaft mehr zwischen Deutschland und Frankreich“, der Rest wachse und ergebe sich mit der Zeit, meinte Ingo Espenschied am Montag im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zuvor hatte der Politologe und Dokumentarfilmer mit 400 Schülerinnen und Schülern des Hofenfels-Gymnasiums in einer seiner „Doku-Live“-Sendungen über den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags gesprochen.

Denn Grenzregionen wie die hiesige hätten in Sachen Völkerverständigung und Zusammenwachsen eine besondere Stellung. Europa sei ein Flickenteppich, zusammengehalten durch starke Nähte. Und diese Nähte seien die Grenzregionen, „sie sind die Brücken zum Nachbarn und spielen eine herausragende Rolle im Verhältnis zu ihm“, so Espenschied. Gefestigt werden könne das Wir-Gefühl nur durch eins: „So viel Austausch und gemeinsame Projekte, wie es nur geht!“

Französisch sollte hier erste Fremdsprache sein

Am besten fange man schon bei den ganz Kleinen an. Espenschied nannte die deutsch-französische Kita im nahen Liederschiedt als nachahmenswertes Beispiel. „Bilinguale Kindergärten und Schulen sind gerade hier extrem wichtig, es müsste viel mehr davon geben.“ Entlang der deutsch-französischen Grenze hielte der Politologe es für optimal, wenn Französisch beziehungsweise Deutsch generell als erste Fremdsprache ab der fünften Klasse unterrichtet würde, noch vor Englisch, das man sich auch später noch aneignen könne. Auch hier gebe es noch Luft nach oben, auf beiden Seiten der Grenze.

„In der Grenzregion spürt man die Aussöhnung viel mehr als in, sagen wir, Schleswig-Holstein“, ist Espenschied überzeugt, der sich nach eigenen Worten im an die Südwestpfalz angrenzenden Frankreich bestens auskennt. Am Montag hatte er keine Zeit mehr für einen Abstecher dorthin. Er habe aber vier Jahre in Frankreich studiert, und bei jeder Fahrt im alten Kadett von Deutschland nach Paris und zurück festgestellt, dass die Grenzen immer weiter abgebaut und durchlässiger wurden.

Ständige Begegnungen immens wichtig

Heute gebe es einen nahezu natürlichen Austausch. Viele Deutsche wohnten im nahen Frankreich, viele Franzosen kauften ein in Hornbach oder Zweibrücken, Kinder der in Frankreich wohnenden Deutschen besuchten Schulen in Zweibrücken. Die ständigen Begegnungen sind laut Espenschied immens wichtig, „einfach, um zu sehen, das ist ja auch ein ganz normales Land mit ganz normalen Menschen“. Wenn eine Grenzregion wie die hiesige gut zusammenwachse, verkörpere sie das Ideal der deutsch-französischen Freundschaft.

Diesem Ideal komme man seit Jahrzehnten näher, und auch ein paar hässliche Szenen während der Corona-Pandemie hätten dem Zusammenwachsen nicht dauerhaft geschadet, so Espenschied. Er erinnerte daran, dass etwa Franzosen in deutschen Supermärkten beschimpft wurden, während die Grenzen dicht waren. „Das waren aber Einzelfälle. Und es hat uns auch mal wieder gezeigt, wie es früher war und jetzt zum Glück nicht mehr ist“, so der Redner.

Das alte Baguette-Rotwein-Baskenmütze-Klischee

Natürlich sei nicht alles eitel Sonnenschein, was das nachbarschaftliche Verhältnis angeht, hat auch Espenschied festgestellt. In Frankreich habe er immer das Gefühl, dass sich die Begeisterung für Deutschland nach wie vor in Grenzen hält. Nur sehr wenige Franzosen machten Urlaub in Deutschland. Umgekehrt sei das ganz anders. Wobei hier auch oft das Baguette-Rotwein-Baskenmütze-Klischee eine Rolle spiele, das man auch ad acta legen sollte, so der Politologe. „Wir Deutsche unterschätzen die Franzosen oft, sie sind aber auch eine große Industrienation.“

An dem Spruch „Die Deutschen lieben die Franzosen, respektieren sie aber nicht, und die Franzosen respektieren die Deutschen, lieben sie aber nicht“ sei wohl immer noch was dran. Da müsse man sich noch besser kennen lernen, dann sähen die Franzosen, dass auch Deutsche herzlich sein können, und die Deutschen, dass es auch pflichtbewusste Franzosen gibt. Was kann man dafür tun? Espenschied wiederholt sich mit Nachdruck: „Austausch, Austausch, Austausch!“ Fördermittel für Schüleraustausch etwa seien das „am besten angelegte Geld, das man sich denken kann“.